ZONA MISTA - Lazio-Atalanta, Petric: "Prima della gara ho sentito Keita"

Dall'inviato Valerio Cassetta

15/01/2017 18:43

LAZIO ATALANTA PETRIC - Mladen Petric è intervenuto in zona mista - dov'erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it - dopo il successo in rimonta della Lazio contro l'Atalanta: "È stata una vittoria molto importante, siamo contenti. Io mi alleno per essere a disposizione del mister quando ha bisogno di me, sono felice - ha dichiarato il difensore biancoceleste - Il mister mi ha sempre dato fiducia e io sono sempre pronto a giocare. Ho sentito Keita prima della partita, abbiamo parlato della partita della Coppa d'Africa e gli ho fatto l'in bocca al lupo. Abbiamo fiducia e siamo una squadra unita, per arrivare in alto dobbiamo vincere ogni partita. Dobbiamo cercare di fare il meglio ogni giorno e non pensare troppo alla Champions: se continuiamo così sicuro arriveremo in alto. Luis Alberto è un grandissimo giocatore, io l'ho conosciuto al Barcellona, ha tante potenzialità. Credo che qui farà molto bene: gli ho detto che deve stare tranquillo, oggi e contro il Crotone ha fatto cose buone. Deve continuare come sta giocando. Cataldi? L'ho sentito ieri, gli ho fatto l'in bocca al lupo. È un bravissimo ragazzo".

G.M.