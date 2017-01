15/01/2017 18:28

CALCIOMERCATO CROTONE BODMER / Nome nuovo per il centrocampo del Crotone. I calabresi, alla ricerca di rinforzi per tentare un'insperata salvezza, secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', sarebbero sulle tracce di Mathieu Bodmer, esperto calciatore classe '82, ex Psg.

M.S.