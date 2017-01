Napoli-Pescara, l'incontentabile Tonelli

15/01/2017 17:55

NAPOLI TONELLI - Seconda partita da titolare e secondo gol consecutivo per Lorenzo Tonelli. Il difensore del Napoli, però, non si accontenta: "Il gol è una cosa in più - ha detto a 'Premium Sport' - Il mio compito è non farne prendere e non ci siamo riusciti oggi, dobbiamo migliorare. Non ci sono gerarchie, in questo momento il mister ha scelto di mettermi in campo, con lui chi sta meglio gioca. Perché non ho giocato in questi mesi? Appunto perché Sarri valuta durante gli allenamenti, non mi riteneva ancora al 100% e ha ritenuto opportuno non farmi giocare".

A.L.