Udinese-Roma, Spalletti critico: "Dzeko a volte è molle, ripresa con poca maturità"

UDINESE ROMA SPALLETTI DZEKO - E' un Luciano Spalletti chiaro e lucido quello che, ai microfoni di 'Premium Sport', analizza la vittoria ottenuta dalla sua Roma sul campo dell'Udinese di Gigi Delneri: "E' fondamentale avere una continuità di atteggiamento durante la gara, se ti capitano due o tre occasioni e le sbagli tutte, gli avversari prendono coraggio e cambiano un po' gli equilibri. Potevamo, nel secondo tempo, cercare con più continuità il possesso per andare a chiudere la partita. Anche oggi i miei giocatori sono stati tosti, hanno dettato subito la legge di chi vuole portare a casa il risultato con forza. Nel secondo tempo, invece, non abbiamo ragionato da squadra matura. Ma la vittoria è meritata. Non mi piace esaltare i singoli e comunque è l’atteggiamento di squadra che evidenzia le prestazioni dei singoli. Abbiamo trovato gli equilibri con questi tre difensori centrali forti fisicamente, poi però c'è bisogno che partecipino di più alla costruzione del gioco, per creare superiorità a centrocampo. Ci vuole un pizzico in più di iniziativa. El Shaarawy? Ha fatto una buona partita, anche se è entrato in un momento in cui bisognava gestire la palla e non lo abbiamo fatto". Chiosa finale per le news Roma su Edin Dzeko che, nel primo tempo, ha spedito alle stelle il rigore del possibile 0-2: "Ogni tanto è un giocatore molle, io glielo dico. Se gli capitano quattro palle gol, deve buttarne dentro cinque. Se ne butta dentro solo due, significa che pecca di cattiveria".

DETERMINAZIONE - Luciano Spalletti è intervenuto anche ai microfoni di 'Sky Sport', lasciando da parte le questioni riguardanti il calciomercato: "Determinazione? Nell'essere tosti oggi abbiamo fatto la nostra parte. Avevamo l'occhio a mezz'asta di quelli giusti e siamo entrati bene in gara. Se non concretizzi è normale che poi l'avversario reagisce. La difesa comunque è stata brava in questi momenti.

COME LA JUVENTUS - "Sotto l'aspetto della mentalità stiamo facendo passi importanti. Oggi per essere pignoli c'è stato solo un momento in cui si poteva magari gestire palla meglio. Ci sono stati 2-3 mischie in cui rischi di prendere gol. Cosa serve? Penso servi solo questa mentalità per diventare una squadra quadrata. Molto probabilmente sarà merito dei tre centrali rocciosi. La squadra oggi ha davvero fatto bene".

DIFESA - "E' davvero tosta la nostra linea difensiva e dentro l'area di rigore assume davvero un ruolo importante".