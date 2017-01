Udinese-Roma, Strootman: "In difficoltà dopo il rigore. La Juve è lontana"

15/01/2017 17:05

UDINESE ROMA STROOTMAN / Continua il buon momento della Roma che batte l'Udinese. Kevin Strootman, uno dei protagonisti della sfida, ha parlato al termine del match: "La Juventus è lontana - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Dopo il rigore che abbiano sbagliato eravamo andati in difficoltà. Potevamo fare il secondo ma siamo contenti lo stesso".

SIMILUTIDINI - "E' successo un po' come la settimana scorsa. Abbiamo avuto occasioni come a Genova. Abbiamo preso comunque i tre punti con l' 1-0".

CRESCITA PERSONALE - "Io faccio di tutto, ma tutti stiamo facendo bene. Tutti hanno fatto bene e siamo una squadra forte".

Il centrocampista olandese ha parlato anche ai microfoni di 'Sky Sport': "Unica cosa che conta sono i tre punti. La difesa è stabile, anche Szczęsny è in grande forma, adesso siamo più solidi. E questo è importante. Ma anche in trasferta dobbiamo prendere punti per la classifica. Calcio olandese è diverso da quello italiano, purtroppo in Olanda non stiamo facendo bene. Noi dobbiamo migliorare tante cose, dobbiamo fare il secondo o terzo gol e chiuderla, anche perché gli avversari qualche occasione la creano sempre. Ora concentriamoci sulle gare in casa: anche lì dobbiamo prendere punti"

M.S.