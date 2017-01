Cagliari-Genoa, Juric: "Prestazione orrenda! Mercato? Ci manca qualcosa"

15/01/2017 15:47

CAGLIARI GENOA JURIC POSTGARA / Il Genoa incassa al quinta sconfitta di fila e la panchina di Ivan Juric inizia a traballare. Al termine della sfida col Cagliari il tecnico croato ha analizzato il match su 'Sky Sport': "Eravamo in controllo, poi ci siamo sciolti in pochi minuti. Nella seconda parte di partita abbiamo mostrata grande debolezza. Questi ragazzi sono molto giovani e cercano di dare il massimo. Abbiamo avuto delle sconfitte in cui ci è andata male, ma oggi è diverso, non ci sono giustificazioni. Prestazione davvero orrenda, abbiamo giocato male".

Poi sul mercato in entrata: "Mancano tanti giocatori come Pavoletti, Rincon, Perin e Veloso che sono importanti e non è facile. Cataldi l'ho buttato subito dentro perché eravamo in emergenza, per gli altri ci vorrà tempo. Taarabt non è in condizione".

D.G.