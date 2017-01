Cagliari-Genoa, scatta la contestazione dei tifosi liguri. E Juric traballa: le ultime di CM.IT

15/01/2017 14:45

CAGLIARI GENOA CONTESTAZIONE TIFOSI PREZIOSI / Il Genoa cade pesantemente a Cagliari. Una sconfitta che manda in onda un 'classico' remake che si vive in casa ligure ad ogni finestra di calciomercato invernale: la contestazione dei tifosi contro le decisioni di Preziosi. Al termine del match del 'Sant'Elia', infatti, i supporters del 'Grifone' hanno criticato aspramente il loro presidente per aver smantellato nuovamente la squadra, cedendo due big come Pavoletti (al Napoli) e Rincon (alla Juventus) senza averli sostituiti adeguatamente.

Una crisi senza fine quella del Genoa: con quella di oggi sono cinque le sconfitte di fila, la sesta nelle ultime otto gare. Praticamente l'ultimo acuto dei rossoblu è stata la bella vittoria sulla Juventus, poi il nulla. E questa situazione sta facendo traballare anche la panchina di Ivan Juric, già abbastanza in bilico per alcune frizioni con la dirigenza in merito proprio al mercato. Come appreso dalla nostra redazione, il tecnico croato ha mal digerito la cessione di Pavoletti e Preziosi - al di là del momento negativo che sta attraversando la squadra - sta valutando l'ipotesi di esonerarlo, anche se al momento non ha in mente alcun sostituto. Le prossime ore porteranno una schiarita: fiducia rinnovata o addio, l'ex Crotone è in bilico.

F.S./D.G.