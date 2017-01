Torino-Milan, Mihajlovic: "Non siamo morti e lotteremo fino alla fine per l'Europa"

15/01/2017 13:54

TORINO MILANO MIHAJLOVIC CONFERENZA STAMPA / Sinisa Mihajlovic cerca una vendetta immediata. A distanza di pochi giorni dall'eliminazione in Coppa Italia il suo Torino affronterà di nuovo il Milan. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico serbo ha presentato il match parlando delle principali news Torino. Questi i passaggi più importanti raccolti da Calciomercato.it: "Non siamo morti e lo dimostreremo domani. Spero che la partita di coppa abbia fatto capire ai ragazzi che il Milan si può battere. Abbiamo perso due partite con loro che potevamo pareggiare, se non vincere. Fisicamente stiamo bene, ma siamo in una fase particolare e abbiamo bisogno di qualche risultato per il morale, per stupire e rilanciarci in campionato. Spero che i ragazzi abbiano voglia di rivincita".

OBIETTIVI - "Fino ad oggi abbiamo dimostrato, tranne che con il Napoli, di potercela giocare contro tutte le grandi. Abbiamo la nostra fisionomia di gioco e la nostra personalità, dobbiamo giocare come sappiamo, senza troppi pensieri per la testa. Il girone d'andata è stato abbastanza buono, ma dobbiamo crescere molto in convinzione e capacità di chiudere le partite. Lotteremo fino in fondo per l'Europa, ma abbiamo bisogno di vincere qualche scontro diretto e smetterla di buttare all'aria dei punti alla nostra portata. Fino ad adesso abbiamo alzato l'asticella a parole, ora dobbiamo farlo coi fatti".

INDISPONIBILI - "Castan ha una elongazione e dovrà stare fuori 15-20 giorni. Iago ha ripreso ad allenarsi, vediamo oggi nella rifinitura se potrà essere utilizzato o no".

CALCIOMERCATO - "La società sa cosa serve a questa squadra, ma noi dobbiamo essere bravi a rimanere attaccati al carro e poi vedremo".

ITURBE - "Iturbe fino a quando è stato in campo ha fatto quello che mi aspettavo da lui. Fino a due anni fa era un uomo mercato, ora deve ritrovare la voglia di giocare e di sentirsi importante e non essere messo sotto processo ogni partita. Io lo aiuterò ma poi sta a lui. È un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri miei attaccanti, ha corsa, gamba e tecnica, si è visto nell’azione del gol a Milano. Deve giocare con la testa e sacrificarsi anche in fase difensiva, ma quando ha la palla può fare la differenza. Deve sfruttare i momenti per essere decisivo".

