Calciomercato Napoli, El Kaddouri fuori dalla lista: addio vicino

15/01/2017 10:23

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / Omar El Kaddouri è sempre più vicino all'addio al Napoli: in scadenza di contratto a giugno, il trequartista marocchino è stato escluso dalla lista per il campionato per fare spazio a Leonardo Pavoletti. Per il calciatore, ora impegnato in coppa d'Africa, si è parlato nelle scorse settimane di un interessamento di Empoli e Pescara. Un suo addio è molto probabile, da vedere se già adesso o a giugno quando sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

B.D.S.