West Ham, caso Payet: 'muro' del club alla cessione

14/01/2017 16:20

WEST HAM DIMITRI PAYET - E' esploso il 'caso Dimitri Payet al Wesy Ham. Il fantasista francese ha manifestato la volontà di non scendere più in campo con gli 'Hammers' e vorrebbe tornare in Ligue 1 indossando la maglia del Marsiglia. Il Nazionale transalpino non figura nemmeno in panchina nel match odierno contro il Crystal Palace, ma il co-presidente del sodalizio londinese David Sullivan stoppa l'eventuale addio del giocatore: " La nostra posizione non cambia, vogliamo tenere Dimitri a gennaio. Non abbiamo bisogno di cederlo e non lo cederemo in questa finestra del calciomercato - ha spiegato il massimo dirigente del West Ham come riporta il 'Guardian' - Gli chiediamo soltanto il massimo impegno e di onorare il suo contratto per non deludere le aspettative del club e dei tifosi". Intanto, Payet avrebbe rifiutato una ricca offerta dalla Cina da parte dell'Hebei Fortune secondo quanto riportato da 'France Football'.



G.M.