Calciomercato Lazio, Inzaghi: "Cataldi tornerà più forte. Djordjevic? Negli ultimi tre giorni..."

14/01/2017 15:18

CALCIOMERCATO LAZIO CATALDI DJORDJEVIC / Il calciomercato in entrata della Lazio è subordinato alle uscite. Ieri il club biancoceleste ha ufficializzato la cessione di Cataldi al Genoa, una pista che vi avevamo anticipato in esclusiva. "Lui ha chiesto di giocare con continuità - ha spiegato quest'oggi Simone Inzaghi in conferenza stampa - Ha fatto 11 partite su 19 e non era contento. Probabilmente è stata la scelta giusta. Rimane un nostro giocatore e farà un grande girone di ritorno. Io però dovevo fare delle scelte e a centrocampo ho tante opzioni. Oltre ai soliti, ci sono anche Murgia e Leitner in rampa di lancio. Danilo tornerà più forte di prima. Gli ho dato poca fiducia? Probabilmente le 11 partite gli sono state strette. Magari a Genoa gli hanno promesso di giocare sempre e lui aspira a farlo con continuità. Ma questo è solo un arrivederci, mi auguro che torni più forte di prima".

Il prossima sulla lista è Filip Djordjevic che andrà a foraggiare l'acquisto di un nuovo puntello in avanti (si parla di El Ghazi e Iwobi): "Vuole andare via? Negli ultimi tre giorni si è allenato con molta concentrazione. Lo vedo coinvolto. Per domani è pronto. Il mercato è in evoluzione ma io l'ho convocato e credo possa darci una mano", ha concluso il tecnico biancoceleste.

D.G.