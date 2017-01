DIRETTA Napoli-Pescara, Sarri: "Recupero Milik in teoria. Maradona? Ha le chiavi del San Paolo". Segui il LIVE

14/01/2017 14:00

NAPOLI PESCARA SARRI CONFERENZA / Il Napoli di Maurizio Sarri intende dar continuità alle proprie prestazioni contro il Pescara ma soprattutto ai risultati. Tante le vittorie, eccezion fatta per il pareggio contro la Fiorentina. Quattro punti nelle ultime due di campionato, mostrando qualche affanno, soprattutto contro la Sampdoria. Se in Coppa Italia hanno giocato le 'riserve', in campionato, alla prima del girone di ritorno, Sarri non rinuncerà ai propri titolari.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico parla delle ultime news Napoli: "In questa stagione il Pescara è la squadra che ci ha messo più in difficoltà. L'ha fatto con noi e anche in altri match. Non ha raccolto quanto merita ma, tra quelle di bassa classifica, è tra le squadre col miglior palleggio. Servirà una gara d'attenzione e umiltà".

MILIK - "In questo momento il suo ritorno è puramente teorico. Tra la guarigione e il campo il passo è lungo. Ancora non ha fatto partitelle. Credo ci sia ancora da compiere un percorso. Vedremo in quanto tempo riuscirà a mettersi alla pari. E' stato di certo velocissimo nel percorso riabilitativo. Questo ci fa ben sperare".

MARADONA - "Credo Maradona appartenga allo stadio e credo lui abbia le chiavi del San Paolo. Ne è il proprietario legittimo. Per noi sarebbe emozionante vederlo allo stadio. Credo sarebbe più bello rispetto al vederlo a teatro".

COPPA ITALIA - "Tanti nuovi giocatori in campo, senza perdere pregi e difetti. I momenti di blackout restano ed è questo il gran miglioramento che ricerchiamo. Si tratta di pochi minuti ma si mettono in bilico anche gare in controllo".

