Calciomercato Torino, Cannavaro shock: vuole portare in Cina anche Belotti!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

14/01/2017 08:57

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / La 'bomba' di calciomercato campeggia questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport': Fabio Cannavaro vuole portare Andrea Belotti al suo Tianjin Quanjian in Cina. Il ricco club asiatico è alla ricerca di un bomber sul calciomercato invernale: il Tianjin Quanjian è tentato dalla suggestione Diego Costa, in rotta con Antonio Conte al Chelsea che però non vuole cederlo. L'eventuale colpo in casa 'Blues' escluderebbe ovviamente il trasferimento di Nikola Kalinic al Tianjin Quanjian, club dal quale la Fiorentina stava ancora attendendo l'offerta ufficiale.

Ma la lista degli obiettivi di Cannavaro è lunga ed include anche Andrea Belotti. La clausola rescissoria da 100 milioni di euro non spaventerebbe affatto il club cinese, che però non riterrebbe l'attaccante del Torino la prima scelta (al contrario di Diego Costa). Al momento, secondo quanto appreso da fonti vicine a Cannavaro, non si registrano ancora trattative col Torino o con l'entourage del 'Gallo', che in Cina potrebbe arrivare a guadagnare 10 volte di più rispetto al suo ingaggio granata da 1,5 milioni annui.

Nel recente passato, alcuni mediatori del Tianjin ha effettuato un sondaggio per Edinson Cavani, al quale sono stati offerti invano 18 milioni a stagione. La Juventus ha detto 'no' per Mandzukic, così come non è andato in porto l'assalto dalla Cina a Carlos Bacca. Cannavaro, infine, è affascinato anche dal jolly offensivo Alexis Sanchez. Nomi 'eccellenti', tra cui c'è anche il nome di Belotti. Grande tra i grandi.