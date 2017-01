Milan-Torino, Mihajlovic: "Un suicidio. Personalità? Lo si dimostri in campo"

12/01/2017 23:36

COPPA ITALIA MILAN TORINO MIHAJLOVIC / Non può che mostrarsi rammaticato Mihajlovic alle telecamere della 'Rai', commentando la sfida di Coppa Italia persa contro il Milan di Montella: "In due gare abbiamo perso senza essere inferiori a loro. Possiamo soo recitare il mea culpa. Ci siamo suicidati".

EUROPA - "Serviva non solo per l'Europa ma in tutto. Abbiamo rovinato tutto il buono fatto, in tre minuti. E' un problema di testa non di fisico. Per queste cose servono uomini di personalità. Certe cose occorre dimostrarle sul campo".

ITURBE - "Ha fatto bene ma sappiamo che non ha ancora i 90' nelle gambe. Per questo abbiamo dovuto sostituirlo".

L.I.