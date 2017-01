Calciomercato Torino, Petrachi: "Faremo altri colpi, ma senza assilli"

12/01/2017 21:01

CALCIOMERCATO TORINO PETRACHI / Juan Manuel Iturbe potrebbe non essere l'ultimo colpo di calciomercato del Torino. "Stiamo lavorando per provare a concludere qualche altra operazione. Non ci assilleremo, aspettando l'occasione giusta", ha spiegato il ds Gianluca Petrachi a 'Rai Sport' pochi istanti prima del calcio di inizio del match di Coppa Italia col Milan.

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo in difesa: le due piste più calde portano a Abdennour del Valencia e Elez della Lazio.

D.G.