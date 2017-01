Atalanta, l'emozione di Latte Lath: "Segnare allo 'Stadium' è incredibile"

12/01/2017 10:57

JUVENTUS ATALANTA / L'Atalanta si gode un altro dei suoi giovani campioncini. Ieri sera, nella gara persa allo 'Juventus Stadium' contro la formazione di Allegri, Gasperini ha mandato in campo l'attaccante Latte Lath, autore del secondo gol nerazzurro. Il calciatore ha parlato delle sue emozioni al termine del match: "Ancora non ci credo - le sue parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport' - Segnare allo 'Stadium' non è da tutti. Mi sento veramente fortunato, in molti pagherebbero per essere al mio posto. Sono venuto in Italia a 8 anni, giocavo nell’Esperia di Cremona, un giorno venne un osservatore a vedermi, perdevamo 4-0, io feci tre gol e due assist. Dopo la partita mi dissero: ti vuole l’Atalanta. Mi pareva un sogno, invece sono qui".

M.D.A.