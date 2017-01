Napoli, infortunio Milik: giornata decisiva, oggi il controllo a Villa Stuart

12/01/2017 10:09

NAPOLI MILIK / Napoli attende con ansia il responso del professor Mariani sulla situazione di Arek Milik. Il forte attaccante polacco, alle prese con i postumi del grave infortunio al ginocchio sinistro, oggi sarà a Villa Stuart per il controllo decisivo sulle sue condizioni. In caso di un buon risultato, potrebbe finalmente aver il via libera per il rientro in campo. Proprio Mariani ieri ha spiegato: "Effettueremo la visita di controllo. Milik sarà sottoposto ad una valutazione funzionale: effettuerà dei test in palestra e sul campo. I test saranno di natura ortopedica. Naturalmente, sarà fatta anche una risonanza - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Se i test dovessero dare risposte positive, Milik potrà rientrare nell'area tecnica".

M.D.A.