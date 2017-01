Juventus-Atalanta, Allegri: "Troppi errori in difesa! Kolasinac? Se Evra non va via..."

11/01/2017 22:58

COPPA ITALIA JUVENTUS ATALANTA ALLEGRI / Massimiliano Allegri non completamente soddisfatto per la vittoria della sua Juventus contro l'Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno vinto 3 a 2 soffrendo in alcuni frangenti di gara: "E' stata una bella partita da pare di entrambe le squadre - ha detto Allegri alla 'Rai' - Dopo il 3 a 1 le abbiamo combinate grosse perché abbiamo rischiato di prendere il terzo gol. L'Atalanta aveva trovato entusiasmo e noi perso certezze. Ci farà bene per le gare che verranno. Dobbiamo capire che dobbiamo difendere diversamente da come abbiamo fatto negli ultimi minuti. Era importante passare il turno perché la Coppa Italia è uno degli obiettivi della Juventus".

LE DIFFICOLTA' - "Il problema è che stacchiamo la spina e poi viene tutto più difficile. Bisogna mettersi in testa che quando c'è da attaccare bisogna farlo. Ogni mesetto ci capita questo. Dopo il 2 a 0 non abbiamo sofferto difensivamente. Abbiamo difeso male nella situazione del gol di Konko, ma non avevamo subito grandi occasioni. E' vero che il possesso palla bisognava farlo nemlla metà campo avversaria, ma loro avevano alzato la squadra. Se avessimo avuto una difesa ordinata, l'Atalanta non avrebbe tirato in porta".

I SINGOLI - "Bonucci in campo domenica? Questo lo vedremo, domani si allenerà e domenica valteremo se può giocare. Pjaca ha giocato bene ma deve capire che qui in Italia il calcio è più difficile. Rincon ha fatto una buona prova, non era facile. Sono contento. Dybala? A Doha non era successo niente, oggi ha fatto una buona partita".

KOLASINAC - "Al momento abbiamo Evra. Se non esce lui difficilmente arriverà qualcuno".

