11/01/2017 22:15

CALCIOMERCATO LAZIO CATALDI GENOA / Cataldi ha deciso: dirà sì al Genoa. Ipotesi che vi abbiamo anticipato nel pomeriggio: a malincuore il centrocampista classe 1995 dirà addio alla Lazio, anche se sarà solamente per sei mesi. Come riporta 'Sport Mediaset', il giocatore domani svolgerà le visite mediche col Grifone dove si trasferirà in prestito secco fino a giugno.

D.G.