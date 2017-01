10/01/2017 23:50

VIERI VIDEO - Christian Vieri sempre più protagonista 'social'. Direttamente dalla palestra e in pieno allenamento sul tapis roulant, l'ex centravanti della Nazionale ha lanciato l'ennesima sfida per luglio invitando i suoi tifosi a battagliare con lui a footvolley nella splendida cornice di Milano Marittima. 'Bobone' non perde un allenamento e la prossima estate si preannuncia già 'bollente' sulle spiagge del Bel Paese…



G.M.