Valencia, tra crisi e un possibile ritorno di Prandelli

09/01/2017

CRISI VALENCIA / Crisi Valencia. Un caos certificato dalle dimissioni di Prandelli e poi solo confermato dall'addio del ds di casa Suso Pitarch. Sembra una resa davanti alle oggettive difficoltà del club iberico. Ostacoli economici (c'è un fair play finanziario da rispettare) e ambientali dove la gestione di Lim è criticata da mesi dalla calda tifoseria dei Pipistrelli. Una scelta che ha (ri)acceso così i riflettori sulle parole del tecnico di Orzinuovi, rilasciate al momento dell'addio: "Avevamo programmato il mercato di gennaio- le sue dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport' -. Ero stato a Singapore a parlare con la proprietà. 'Abbiamo bisogno almeno di un centravanti, due centrocampisti, un difensore esterno'. Risposta: 'Ok'. E vado subito su Zaza, ideale per il mio progetto".

Valencia, Zaza e un possibile Prandelli-bis

"Chiudiamo con la Juve. Parlo con il papà, Antonio, e gli chiedo il permesso di contattare Simone. Lui ha carattere, personalità, è d’accordo e lo aspetto il 28 per il primo allenamento. Non posso perdere tempo. E invece la società blocca tutto e il 29 dicembre la vicepresidente, in videoconferenza, dice: 'Avete 24 ore per scegliere un centrocampista o un attaccante'. Ma come, dico io, la punta centrale è già fatta! Nessuna risposta. Allora mi prendo 24 ore di riflessione e poi mi dimetto: non abbiamo preso un giocatore... già preso. Missione finita". Forse. Nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo, a Valencia stravedono per Prandelli e, con determinati presupposti, il percorso potrebbe riprendere: Peter Lim riflette...

Il dietrofront di Pitarch intanto ora non fa che indebolire la società e rafforzare, in contempo, il Prandelli-pensiero. E se non bastasse...Ci sono le perplessità di Zaza. L'attaccante lucano voleva andare al Valencia soprattutto per l'ex ct della Nazionale. Una garanzia tecnica. Al momento un suo dietrofront sarebbe solo motivato dalla mancanza di opportunità. Questione di scelte come quella dell'ex allenatore della Fiorentina: lasciare due anni di contratto e tanti soldi per difendere le proprie motivazioni e onore. Chissà, però, se Prandelli e Zaza si incontreranno ancora sulla via di Valencia?