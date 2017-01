07/01/2017 19:58

NAPOLI SAMPDORIA TONELLI - Sarri butta finalmente nella mischia Lorenzo Tonelli. Nella prima uscita del 2017, c'è da registrare in casa Napoli l'esordio dell'ex difensore dell'Empoli, che partirà titolare nell'anticipo di questa sera al 'San Paolo' contro la Sampdoria. A lungo ai box per infortunio, Tonelli esce così dal tunnel e indosserà per la prima volta in una gara ufficiale la casacca azzurra.

G.M.