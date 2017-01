07/01/2017 18:09

CALCIOMERCATO EMPOLI / Come riporta 'Sky Sport', l'Empoli la prossima settimana potrebbe avere in rosa due nuovi giocatori: si tratta di Mame Thiam e Alberto Grassi. L'attaccante di proprietà della Juventus è in arrivo lunedì, giornata nella quale i toscani proveranno a sbloccare anche l'affare per il centrocampista del Napoli, adesso in prestito all'Atalanta.

O.P.