Palermo, Zamparini rassegnato: "Solo il 30% di possibilità di salvarci"

07/01/2017 17:12

PALERMO ZAMPARINI SALVEZZA / "La peggiore squadra della Serie A": Maurizio Zamparini è duro con il Palermo. Intervenuto su 'Radio 2', il patron rosanero analizza la stagione della sua squadra: "Per come sta giocando la squadra, e non come rosa, è la peggiore della Serie A. E' difficile passare dal gioco di De Zerbi a una nuova organizzazione, speriamo che Corini cresca. Abbiamo il 30% di possibilità di salvarci".

Sul calciomercato, Zamparini dice: "Quanti bidoni ho preso a gennaio. Per quattro calciatori buoni, ne ho presi 10 non buoni. Di solito capita quando credi alle persone e acquisti senza vederli. Meglio osservarli con gli occhi tuoi o quelli di collaboratori fidati come Foschi o Sabatini".

