Calciomercato Roma, ESCLUSIVO Agente Seck: "Non escludiamo la pista estera"

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/01/2017 10:41

INTERVISTA AGENTE SECK CALCIOMERCATO ROMA / Ve lo abbiamo preannunciato già nei scorsi in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it: dopo la partenza già ufficializzata di Juan Manuel Iturbe con destinazione Torino, Moustapha Seck è destinato ad essere uno dei protagonisti del calciomercato Roma in uscita a gennaio 2017. Il terzino sinistro giallorosso classe 1996, infatti, vanta estimatori sia in Italia che all'estero: nello specifico, Seck è nel mirino di Sampdoria e Sassuolo in Serie A e di Den Haag e Nec Nijmegen in Olanda, oltre che del Brondby in Danimarca.

Il giocatore, arrivato a parametro zero in estate dalla Lazio, ha collezionato una presenza in Europa League in questa prima parte di stagione 2016/2017. Forte dei corteggiamenti italiani ed esteri maturati in queste settimane nei suoi confronti, Moustapha Seck potrebbe quindi decidere di lasciare la Roma a gennaio a titolo temporaneo per mettere più minuti nelle gambe e ritornare poi nella Capitale con maggiore esperienza. L'allenatore giallorosso Luciano Spalletti, infatti, lo stima ed un'ipotesi di cessione a titolo definitivo al momento non è presa in considerazione da club e calciatore.

Calciomercato Roma, Marchione su futuro Seck: "Non escludiamo piste estere"

Calciomercato.it ha contattato in esclusiva il procuratore del calciatore, Nunzio Marchione, per fare il punto della situazione sul futuro del calciatore ex Lazio: "Ci sono stati interessi più o meno forti per averlo in prestito a gennaio, ma mi dovrò ancora incontrare con la dirigenza e discutere del suo futuro. Nessuno ci ha chiesto di andare via, anzi: a Roma, Seck è completamente immerso e integrato con il corpo tecnico ed i compagni di squadra. Se dovesse capitare una buona occasione ne parleremo con la società, ma sarebbe una scelta, quella di andare a giocare di più, fatta solo con il fine di crescere. E non escludiamo di andare all'estero".