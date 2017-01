I CRAQUE DEL MOMENTO - Dele Alli: il nuovo Gerrard vuole superare il maestro

Maurizio Russo

05/01/2017 16:35

DELE ALLI TOTTENHAM / Il record di vittorie consecutive in Premier League è stato eguagliato, ma non superato. Dopo aver centrato 13 successi di fila, infatti, il Chelsea è stato sconfitto nel derby londinese dal Tottenham. I 'Blues' sarebbero potuti andare in fuga visto il mezzo passo falso del Liverpool, che invece ora ha rosicchiato un punto e rimesso in corsa per il titolo anche Manchester City, Arsenal e gli stessi 'Spurs'. La squadra di Antonio Conte non aveva fatto i conti con Dele Alli...

Premier League, Dele Alli stupisce tutti: ecco il talentuoso gioiello del Tottenham

'TUTTOCAMPISTA BOX TO BOX' - Ad appena 20 anni il centrocampista anglo-nigeriano sembra già un veterano in campo. E l'appellativo di 'nuovo Gerrard' datogli in patria non pare affatto un azzardo. Dele Alli può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo ed ha già dimostrato un'ottima propensione al gol come dimostrano le ultime uscite. Contro il Chelsea, dove ha giostrato da trequartista, è arrivata la sua terza doppietta consecutiva in Premier dopo quella al Watford da mediano e quella al Southampton da esterno sinistro. Considerata anche la rete al Burnley, fanno 7 in 4 gare nemmeno giocate tutte per intero.

DUE RINNOVI NON BASTANO - L'esplosione di Dele Alli ha 'costretto' il Tottenham a rivedere due volte il contratto del ragazzo. Nel solo 2016 sono arrivati due rinnovi: a gennaio fino al 2021 e a settembre fino al 2022. Due prolungamenti che non sembrano bastare per blindarlo e tenerlo lontano dai rumors di calciomercato. I top club inglesi sono pronti a darsi battaglia, mentre il Paris Saint-Germain si è già visto rifiutare una proposta da 60 milioni di euro.