04/01/2017 16:08

FIORENTINA DRAGOWSKI / Si preannucia lungo lo stop per Barlomiej Dragowski, portiere polacco della Fiorentina: come comunicato dal club viola, il calciatore ha riportato "una lesione isolata di II grado del legamento collaterale esterno del ginocchio destro". Dragowski dovrà portare un tutore per circa un mese, poi inizierà la riabilitazione motoria.

B.D.S.