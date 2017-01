ITALIANS PREMIER - Conte e Ranieri: sorridono solo gli azzurri in panchina

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/01/2017 16:30

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato di Premier League. Nell'ultima gara dell'anno Conte mette a segno un altro colpo per entrare nella storia della Premier. Malissimo Ogbonna, Mannone e Borini, così come Mazzarri. Sorride Ranieri.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero



PREMIER LEAGUE



ANGELO OGBONNA (West Ham): 5,5 - Sconfitta di misura contro il Leicester di Ranieri, con Ogbonna che termina la gara con un giallo sulle spalle ma soprattutto fin troppe sbavature, in un periodo che si conferma negativo.

VITO MANNONE (Sunderland): 4 - Ben quattro reti incassate contro il Burnley, delle quali ben due giungono con la sua sfortunata collaborazione. Fuori dai pali dimostra di dover migliorare ancora molto, a 28 anni.

FABIO BORINI (Sunderland) 5,5 - In una gara difficile fa tutto ciò che gli viene chiesto, ovvero tornare spesso in difesa. Un lavoro che gli riesce discretamente, con conseguente scarsa presenza in fase offensiva.

NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United), Simone Zaza (West Ham), Stefano Okaka (Watford).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea): 8 - Giunto in Premier in punta di piedi, lasciandosi ammaliare da questo mondo, Conte ha saputo inserirsi al meglio, modificando al punto giusto schemi e abitudini. La squadra lo segue come un generale in battaglia e, contro lo Stoke, ecco la 13a vittoria di fila, eguagliando il record stabilito dall'Arsenal.

CLAUDIO RANIERI (Leicester): 7 - Qualcosa è andato perso rispetto allo scorso anno, quell'entusiasmo e senso del sacrificio per il gruppo che ha reso possibile la conquista del titolo. Ranieri dimostra però contro il West Ham, che il suo Leicester non è morto.

WALTER MAZZARRI (Watford): 5 - Il suo Watford perde la chance di salire al nono posto, lasciandosi travolgere dalla furia del Tottenham. L'unica rete per i padroni di casa arriva in pieno recupero, con gli ospiti in grado di segnare tre gol in 14'. Una vera e propria disfatta.