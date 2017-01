Calciomercato Inter, Palacio ha detto sì a Gasperini: entra nell'affare Gagliardini?

02/01/2017 22:54

CALCIOMERCATO INTER PALACIO GARGLIARDINI ATALANTA / L'Atalanta è vicina a piazzare il colpo in avanti. Come riporta 'Premium Sport', Rodrigo Palacio ha detto sì alla 'Dea' per tornare sotto la guida di Gasperini, già avuto ai tempi del Genoa. 'El Trenza' andrebbe così a rinforzare un attacco che vedrà i probabili addii di Pinilla e Paloschi, lasciando l'Inter a sei mesi dalla scadenza naturale del suo contratto. Non è da escludere, inoltre, che questo affare non sia combinato a Roberto Gagliardini che ormai è ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter.

D.G.