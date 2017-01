Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: le condizioni per Luiz Gustavo

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/01/2017 17:17

CALCIOMERCATO JUVE LUIZ GUSTAVO - Ve ne abbiamo parlato in tarda serata e lo ribadiamo anche oggi: Luiz Gustavo è uno dei nomi monitorati dalla Juventus per il centrocampo, ma allo stato attuale non sono stati mossi passi concreti. Mentre si defila l'Inter, molto vicina a Roberto Gagliardini dell'Atalanta, per il 29enne calciatore del Wolfsburg l'opzione bianconera resta valida. Al momento però, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club tedesco è comunque rigido sull'eventualità di cedere il brasiliano in prestito con diritto/obbligo di riscatto: preferirebbe una cessione a titolo definitivo, vista anche la vicina scadenza del contratto (2018), per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. La questione, comunque, non è ancora entrata nel vivo e non è esclusa una posizione più morbida da parte dei tedeschi in caso di interesse e trattativa reale.