Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: Lasagna, ecco da cosa dipende il suo futuro

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/01/2017 16:41

CALCIOMERCATO LAZIO LASAGNA - Kevin Lasagna è uno degli attaccanti più interessanti del panorama della serie B. Lo scorso anno ha fatto bene anche nella massima serie, ma in questa stagione sempre con la maglia del Carpi ha già superato i suoi record personali: è a quota 9 in classifica marcatori a soli due gol dal secondo in questa speciale graduatoria, il bomber dell'Entella Caputo, mentre in testa vola Giampaolo Pazzini del Verona a quota 16. Le prestazioni del 24enne calciatore non sono passate inosservate e le voci sul suo futuro di moltiplicano vista anche l'imminente apertura del mercato di riparazione. Oltre al Genoa, anche la Lazio si sarebbe mossa per lui nei giorni scorsi. Uno scenario che, però, non trova conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: il club biancoceleste non ha avuto, ad oggi, alcun contatto per l'attaccante lombardo, mentre i rossoblu di Juric hanno chiesto informazioni ma non hanno approfondito il discorso. Anche perché tutto dipenderà dalla volontà del Carpi che non ha ancora deciso se trattenere il giocatore per puntare ai playoff o alla promozione diretta (attualmente il secondo posto è distante solo sei punti) oppure cedere Lasagna al miglior offerente. Una situazione, dunque, in divenire da tenere sotto stretta osservazione.