Senegal, convocati coppa d'Africa: non c'è Babacar

30/12/2016 19:58

SENEGAL CONVOCATI BABACAR / Non c'è Babacar tra i 23 convocati del Senegal per la coppa d'Africa: il ct Aliou Cissè ha diramato la lista dei calciatori per la competizione in programma dal 14 gennaio al 5 febbraio e l'attaccante della Fiorentina non è presente. Confermata invece la convocazione per Koulibaly (Napoli) e Keita (Lazio).

Ecco la lista completa: Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye; Lamine Gassama, Zargo Touré, Kara Mbodji, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Cheikh Mbengue; Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye, Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Pape Kouly Diop, Mohamed Diamé, Henri Saivet; Sadio Mané, Ismaila Sarr, Keita Baldé Diao, Mame Biram Diouf, Moussa Konaté, Moussa Sow, Famara Diedhiou.

B.D.S.