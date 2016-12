Calciomercato, ESCLUSIVO: occasione Gradel. Ecco la sua scelta

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

30/12/2016 16:58

CALCIOMERCATO GRADEL - Obiettivo comune di molte squadre italiane e straniere nella sessione invernale di mercato che sta per cominciare è un esterno offensivo che possa giostrare su entrambe le fasce. Un identikit che rispecchia le caratteristiche del 29enne ivoriano (con passaporto francese, ndr) Max Gradel. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it il giocatore vuole lasciare il Bournemouth, dove arrivò la scorsa estate senza però ambientarsi. Finora, anche a causa di un infortunio, ha raccolto soltanto 90 minuti in Premier League divisi in cinque spezzoni di gara. Il suo entourage sta vagliando il mercato europeo, compreso quello italiano, alla ricerca di possibili acquirenti a cifre molto contenute, ma la preconvocazione per la Coppa d'Africa ha già raffreddato diversi interessi. Il desiderio di Gradel, tuttavia, sarebbe quello di tornare a giocare in Ligue 1, dove è forte il richiamo del Marsiglia e piace anche al Nantes.