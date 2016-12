Sporting, ESCLUSIVO: ultime e scenari possibili su Mayke

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

30/12/2016 10:15

SPORTING MAYAKE / Nonostante un 2016 condizionato da numerosi infortuni, Mayke continua a catalizzare le attenzioni di alcuni club portoghesi. Le ultime voci parlano di un ritorno di fiamma dello Sporting CP, che si interessò al giocatore già la scorda estate. João Pereira è in trattative avanzate con il Trabzonspor e il club lusitano necessita di rinforzi sull'out destro.

Stando a quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, l'obiettivo è reale e per raggiungerlo la dirigenza portoghese potrebbe sfruttare la carta Elias. Il mediano 31enne interessa da tempi non sospetti al Cruzeiro e, dopo il rifiuto incassato dai brasiliani nei mesi scorsi, ora il giocatore potrebbe essere inserito in un'eventuale trattativa, Cina permettendo (resta concreto l'interesse del Tianjin Taida).