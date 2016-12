Juventus-Milan, la figlia di Allegri sbotta: "Ora basta, si mangia lo stesso"

24/12/2016 10:03

JUVENTUS MILAN VALENTINA ALLEGRI / La sconfitta in Supercoppa contro il Milan non è stata digerita da Massimiliano Allegri né dal popolo bianconero. I commenti generati dal ko della Juventus ai calci di rigore non sono andati però giù a Valentina Allegri, la figlia del tecnico bianconero, che su Instagram Stories è sbottata pubblicando questo messaggio: "Io capisco la gioia dei milanisti e il rammarico degli juventini, però mo basta, non è successo niente, era una partita. Domani Gesù nasce lo stesso, se magna lo stesso, ma soprattutto ce riposiamo lo stesso! Quindi calmatevi e godetevi questo Natale".

B.D.S.