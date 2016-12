Pisa, adesso è UFFICIALE la cessione del club. Il sindaco: "Una liberazione"

23/12/2016 13:57

PISA CESSIONE CLUB CORRADO GATTUSO - E', finalmente, giunta a conclusione la trattativa per la cessione dell'AC Pisa 1909. Nella notte le firme, il club passa dalla famiglia Petroni ai Corrado. Questa la nota del sindaco Filippeschi dopo il passaggio di consegne: "La firma è davvero una liberazione. Si chiude una vicenda incredibile che ha visto un'intera comunità coinvolta e un seguito nazionale. La tenacia di Giuseppe Corrado, di Giovanni e dei soci ha vinto - si legge nella nota del primo cittadino riportata da 'pisainformaflash.it' - Li ringraziamo di cuore e con fiducia per il futuro, nonostante i danni recati alla società e alla stagione sportiva. Credo che per loro abbia anche valso la spinta fortissima di Pisa. Ringrazio il presidente Abodi che ha fatto tanto e ha davvero aiutato a non perdere la strada, fra mille insidie. Ringrazio Rino Gattuso. Senza la sua denuncia coraggiosa e la sua leadership la crisi sarebbe stata irrecuperabile. Ringrazio Daniele Mannini e tutta la squadra. Professionisti seri, sfidati da una vicenda impensabile, che hanno dimostrato attaccamento ai colori del Pisa. Hanno vinto i tifosi. La mobilitazione continua e intelligente, l'unità e la sincerità nelle azioni, hanno pagato. Si sono salvati la squadra e il valore dello sport con un grande e trasparente gioco di squadra. Grazie a chi ha fatto informazione, in piena autonomia e senza mai fare sconti. Pisa ne esce bene agli occhi dell'Italia".

A.L.