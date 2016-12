Cagliari-Sassuolo, fumogeni in campo: uno esplode in mano ad un addetto

22/12/2016 22:18

CAGLIARI SASSUOLO FUMOGENI / Durante il secondo tempo della sfida tra Cagliari e Sassuolo c'è stato un lancio di fumogeni in campo e purtroppo come mostrato dalle immagini televisive uno degli addetti alla sicurezza ha rischiato la propria incolumità. Uno dei fumogeni infatti è esploso mentre l'uomo lo stava rimuovendo dal campo: non dovrebbero esserci state conseguenze gravissime, ma il rischio è stato sicuramente molto alto.

O.P.