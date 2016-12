ITALIANS - Zambrotta 'tradito' da Malouda. Balotelli e Sansone: che doppiette!

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: ancora protagonista ma anche Balotelli e Nicola Sansone. Thiago Motta delude nella sconfitta del Psg. Zambrotta 'tradito' da Malouda dagli undici metri.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

MATTEO DARMIAN (Manchester United): 6,5- Continua la sua parabola ascendente. Una sicurezza sul versante di sinistra, contiene bene gli attacchi fisici del Wba che dalle sue parti proprio non riesce a passare.

ANGELO OGBONNA (West Ham): 6 - Gli 'Hammers' tornano alla vittoria contro l'Hull City fanalino di coda. Ogbonna tiene bene la difesa senza nemmeno farsi ammonire. Partita più che sufficiente per l'ex Juventus e Torino.

FABIO BORINI (Sunderland): 6 - Corre tanto nella vittoria del suo Sunderland contro il Watford. Non incide particolarmente ma è utilissimo nella manovra di squadra, tanto che esce esausto a fine gara.

NON HANNO GIOCATO: Stefano Okaka (Watford), Vito Mannone (Sunderland), Simone Zaza (West Ham).



DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea): 7 - Soffre in casa del Crystal Palace e passa grazie al solito Diego Costa. Primo a +6 sul Liverpool e undici vittorie consecutive piazzate grazie al 3-4-3 che sta conquistando l'Inghilterra.

CLAUDIO RANIERI (Leicester): 6,5 - Sotto di due gol e con Vardy espulso, le 'Foxes' di Ranieri tornano ad essere quelle dello scorso anno rimontando una partita che sembrava irrimediabilmente compromessa.

WALTER MAZZARRI (Watford): 5,5 - La sconfitta col Sunderland è indubbiamente pesante, però il Watford di Mazzarri non ha demeritato. Tante volte vicino al gol, è stato punito per qualche disattenzioni in difesa.



LIGUE 1

THIAGO MOTTA (Psg): 5 - Si preoccupa troppo della fase difensiva senza riuscire ad essere efficace in regia. Viene sostituito all'intervallo da Krychowiak.

MARCO VERRATTI (Psg): 6 - In una partita storta per il Psg, Verratti è comunque uno dei migliori e dei più lucidi. Perde però di incisività con l'andare dei minuti, soffrendo del calo di tutta la squadra.

MARIO BALOTELLI (Nizza): 7,5 - A Nizza si godono un Balotelli tornato a lucido. Contro il Dijon arriva una doppietta decisiva: primo gol su rigore e secondo da rapinatore d'area. Segnature decisive per il +4 in classifica sul Psg, secondo.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi, Morgan De Sanctis (Monaco).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz): 6 - Abbastanza sicuro nella vittoria interna del suo Mainz sull'Amburgo. Su quella corsia raramente va in difficoltà e accompagna bene l'azione offensiva. Decisamente sufficiente.

VINCENZO GRIFO (Friburgo): 5,5 - Uno a uno tra il Friburgo e lo Schalke 04. Grifo fatica ancora ad incantare, dimostrando di aver bisogno della pausa invernale. Qualche giocata e poco altro: ci si aspetta molto di più.

NON HANNO GIOCATO: Luca Caldirola (Werder Brema), Gianluca Curci (Mainz).

DALLA PANCHINA

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco): 6,5 - La vittoria col Darmstadt esce dal cilindro del mago Douglas Costa ma è anche il perfetto esempio di come una grande squadra risolve le gare più complesse.

LIGA

ROBERTO SORIANO (Villarreal): 6,5 - Solita partita di qualità e quantità del cursore italiano. Nel 3-1 sullo Sporting Gijon corre per quasi 80' prima di lasciare spazio ad Hernandez.

NICOLA SANSONE (Villarreal): 7,5 - Tornato ai livelli di inizio stagione. Serve due assist vincenti (a Jonathan dos Santos e a Pato) e segna la rete del 2-0 con un movimento da centravanti puro.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia): s.v.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Salvatore Sirigu (Siviglia), Daniele Bonera (Villarreal), Giuseppe Rossi (Celta Vigo), Alberto Brignol (Leganes).

DALLA PANCHINA

CESARE PRANDELLI (Valencia): non ha disputato la gara con il Real Madrid, impegnato nel Mondiale per Club.

RESTO DEL MONDO



NICOLA LEALI (Olympiacos): 6 - Difende con efficacia la porta dell'Olympiacos nella sfida interna vinta 3-1 con il Panetolikos. Incolpevole sulla rete avversaria, buoni riflessi e buon carisma durante il match.

GIANDOMENICO MESTO (Panathinaikos): s.v. - Entra all'84' del deludente pareggio con l'AEL Larissa.

LUCA MARRONE (Zulte Waregem): 6 - Entra al 63' al posto di Lepoint per dare più equilibrio e muscoli al centrocampo del Zulte Waregem, impegnato con l'Oostende. Gioca mezz'ora ordinata guadagnandosi la sufficienza.

SAMUELE LONGO (Girona): 6,5 - Segna la rete del pareggio per il Girona che agguanta il Gimnastic. Sempre nel vivo della manovra offensiva dei suoi, aiuta a raggiungere il 4-2 finale.

NON HANNO GIOCATO: Ezequiel Schelotto (Sporting CP). Domenico Criscito (Zenit), Salvatore Bocchetti, Massimo Carrera (Spartak Mosca) e Cristian Pasquato (Krylya Sovetov Samara) stanno osservando la pausa invernale del campionato russo.



DALLA PANCHINA

GIANLUCA ZAMBROTTA (Delhi Dynamos): 6,5 - I suoi Delhi Dynamos rimontano in dieci uomini e portato il Kerala Blasters ai calci di rigore per decretare la finalista della ISL. Dagli undici metri a tradire Zambrotta ci pensa Malouda.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

MARIO BALOTELLI (Nizza): 7,5

NICOLA SANSONE (Villarreal): 7,5

ANTONIO CONTE (Chelsea - Allenatore): 7



FLOP

VINCENZO GRIFO (Friburgo): 5,5

WALTER MAZZARRI (Watford - Allenatore): 5,5

THIAGO MOTTA (Psg): 5