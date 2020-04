CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Il futuro di Olivier Giroud è ancora tutto da scrivere.

L'attaccante francese è ormai da mesi al centro delle voci di calciomercato visto il contratto in scadenza al 30 giugno, ma nelle scorse ore ilha fatto trapelare l'intenzione di esercitare l'opzione che permette al club di estendere fino al 2021 il vincolo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Game over per le pretendenti? Non ancora. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l'addio dell'ex Arsenal nonostante la nuova scadenza dell'accordo è un'ipotesi da non scartare. I 'Blues' sono infatti alla ricerca di un nuovo attaccante, con il nome di Aubameyang da tener d'occhio, e qualora dovessero riuscire ad ingaggiarlo potrebbero far partire Giroud. Quella dei londinesi, dunque, sarebbe una mossa studiata per non perdere a parametro zero il calciatore in questa finestra estiva: chi vuole Giroud dovrà trattare con il club anche il costo del cartellino. Lazio e, soprattutto, Inter sono avvertite.

