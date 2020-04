CALCIOMERCATO MILAN BOADU / Date le incertezze sul futuro di Ibrahimovic, il Milan vaglia nomi nuovi per il suo attacco. Tra i profili che piacciono maggiormente alla dirigenza rossonera, riporta 'Tuttosport', figura Myron Boadu, attaccante olandese classe 2001 dell'AZ Alkmaar, società che vanta svariati giovani prospetti come il centrocampista Koopmeiners, anche lui nel mirino milanista; clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Valutato circa 20 milioni di euro, però, il giovane bomber assistito daè nel mirino delle migliori società europee, tra le quali la. Già dalla prossima sessione di calciomercato , si prospetta quindi una dura sfida per l'acquisto del gioiellino.

