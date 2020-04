Calciomercato Roma, Kolarov fa chiarezza sul suo futuro: l'annuncio

CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV / Aleksandar Kolarov non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. La sua voglia di essere protagonista in campo è ancora enorme: "Mi vedo ancora come giocatore, posso dare tanto", ha detto ai microfoni di 'DAZN', "non mi sento vecchio anche se la maggior parte della mia carriera è alle spalle". Il calciatore ha un altro anno di contratto con la Roma, ma la sua idea è giocare fino al 2022: "Fisicamente sto bene, e sono concentrato sul campo. A carriera finita, mi vedo ancora nel mondo del calcio, ma il ruolo non saprei dirlo. Ho altri due anni per pensarci".

Il terzino ha svelato anche il segreto dietro il suo grande talento nel calciare le punizioni: "Ci vuole piede, ma anche allenamento. Da piccolo giocavo nel cortile di casa e il nostro cancello di legno faceva un gran rumore se colpito nella sua parte in alto. Io provavo sempre a colpire quell'angolo, così i vicini ci gridavano contro", ha confessato ridendo il serbo.

