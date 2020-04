Calciomercato Inter, via libera per Tonali

CALCIOMERCATO INTER TONALI VIA LIBERA / E' parti l'assalto a Sandro Tonali. L'Inter è intenzionata a battere la concorrenza del Milan ma soprattutto della Juventus per portarsi a casa il giovane talento classe 2000.

La proprietà nerazzurra, con a capo, come riporta 'Sportmediaset', avrebbe dato il via libera per l'affondo decisivo, per chiudere il prima possibile l'operazione con il

Il talento italiano, che piace anche in Spagna al Real Madrid, dovrebbe costare all'Inter circa 50 milioni di euro (40 milioni più bonus). Antonio Conte è dunque pronto ad essere accontentato con la sua squadra sempre più italiana.

