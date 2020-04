Calciomercato Juventus, Ceballos in uscita: ecco il prezzo del Real – Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS CEBALLOS / Dani Ceballos rischia di diventare uno dei grandi nomi che animeranno la prossima sessione di calciomercato. Lo spagnolo rientrerà al Real Madrid dopo la stagione in prestito all’Arsenal, voluta espressamente da Zinedine Zidane che proprio non vede l’ex Betis nel suo progetto.

Florentino Perez, al contrario, stravede per il classe ’96, ma se Zizou (come altamente probabile) resterà al timone del club, il centrocampista chiederà una cessione a quel punto inevitabile. E la società sarebbe pronta ad accontentarlo.

Calciomercato Juventus, Zidane spinge per la cessione di Ceballos

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il Real Madrid ha già fatto sapere ai club interessati il prezzo dell’andaluso: circa 50 milioni di euro, da raggiungere anche attraverso bonus sul rendimento. Considerando il suo talento indiscusso e i suoi appena 23 anni, quella di Ceballos può diventare un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

La Juventus, secondo i media spagnoli, è tra le squadre interessate al centrocampista e potrebbe facilmente raddoppiargli i 3 milioni di euro che gli garantirebbero i merengue al rientro dal prestito a Londra. Per ora non si è andati oltre i rumors, ma acquistare un talento in uscita dal Real Madrid, quasi sempre, è garanzia di successo. Basta guardare quanto accaduto al Milan con Theo Hernandez.

