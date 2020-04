Calciomercato Milan, i rossoneri rilanciano: doppio 'sacrificio' di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN GAZIDIS ROMAGNOLI REBIC / Il Milan prepara il nuovo corso, all'insegna della spending review ma con delle eccezioni. Il taglio degli ingaggi, con un tetto intorno ai 2,5 milioni massimi per giocatore, previsto da Gazidis non potrà essere indiscriminato, per provare a trattenere almeno qualcuno degli attuali giocatori cardini del progetto. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'obiettivo è blindare su tutti Alessio Romagnoli ed Ante Rebic. Il difensore guadagna al momento 3,5 milioni di euro, si potrebbe ipotizzare un rilancio tra i 4,5 e i 5 milioni per provare a strappare il sì di Raiola per il rinnovo (l'attuale accordo scade nel 2022).

Per quanto riguarda il croato, invece, il piano è arrivare all'acquisto definitivo prima della scadenza del prestito biennale a giugno. Anche nel suo caso, si ritoccherà verso l'alto l'ingaggio daa stagione, puntando sulla possibile recessione economica per strappare all'un prezzo non troppo elevato, di sicuro al di sotto deipaventati fino a un po' di tempo fa.

