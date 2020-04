CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / Continua la telenovela legata al futuro di Lautaro Martinez, con il pressing del Barcellona che si fa sempre più asfissiante.

I nerazzurri potrebbero perdere il loro gioiello in estate, cone Ausilio già al lavoro per cercare un sostituto all'altezza del nazionale argentino.

Martial e Werner restano sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione, anche se a stuzzicare i nerazzurri è soprattuto Pierre-Emerick Aubameyang. Il centravanti gabonese vorrebbe lasciare l'Arsenal al termine di questa stagione e con il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe liberarsi ad un prezzo di saldo dai 'Gunners'. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Aubameyang può cambiare maglia per 35 milioni di euro dal club londinese, che lo scorso gennaio lo valutava almeno 15 milioni in più. Quasi impossibile che l'Arsenal riesca a ricavare dalla vendita dell'ex Borussia Dortmund i 70 milioni spesi per acquistarlo nel 2018 dal club di Bundesliga. L'Inter per Aubameyang deve comunque superare la concorrenza di Barcellona, Real Madrid, PSG e Manchester United.