BUNDESLIGA CORONAVIRUS / Niente campionato in Germania fino al 30 aprile: prorogata la sospensione della Bundesliga, inizialmente prevista fino al 3 aprile. Questa la decisione presa nel pomeriggio della Lega tedesca che riguarderà anche la Bundesliga II: una scelta che arriva dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi dalla decisione del Wolfsburg di far riprendere gli allenamenti ai calciatori.

Nella stessa Assemblea è stato ribadita la volontà di riprendere comunque il campionato e di farlo terminare entro il 30 giugno, nel caso in cui ciò fosse possibile a livello normativo e non generi rischi per la salute. La discussione ha riguardato anche la possibilità di giocare a porte chiuse e con il minor numero possibile di addetti ai lavori. Deciso inoltre anche il rinvio a giugno dell'offerta per i diritti tv. Continua quindi lo stop del campionato in Germania.