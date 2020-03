LAZIO CORONAVIRUS CORREA / Ai microfoni di 'Sky Sport' il fantasista della Lazio, Joaquin Correa, ha descritto le sue giornate in isolamento per l'emergenza Coronavirus che sta tenendo in ginocchio il paese: "Ho i genitori lontani e anche la mia fidanzata è tutto un po' brutto, vedo la loro preoccupazione. Non possono fare nulla per me e questo non li rende felici. E' sempre tutto un po' uguale. Mi alzo presto, cerco di organizzarmi le faccende domestiche. Bevo il mate tre o quattro volte al giorno. Al mattino faccio un po' di tapis roulant, provo ad inventarmi qualcosa da mangiare in cucina e il pomeriggio mi dedico alla palestra.

Parlo con la famiglia, leggo, gioco alla playstation e guardo qualche film".

INZAGHI - " Inzaghi ci tranquillizza un po'. Ogni tanto ci scrive messaggi. Siamo lontani ma in qualche senso anche vicini".

Infine sulla ripartenza: "Sarà strano. A quel punto, probabilmente, saremo fermi da due mesi, sarà come iniziare una nuova stagione. Ma dobbiamo pensare di farlo nel migliore dei modi, proprio come abbiamo interrotto. Pensiamo giorno dopo giorno e speriamo che tutto questo sia presto un brutto ricordo. Vogliamo far divertire ancora i nostri tifosi".

