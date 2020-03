Inter, ultimo giorno di isolamento domiciliare | Nessun positivo

CORONAVIRUS INTER / Ultimo giorno ufficioso di isolamento domiciliare per l'Inter di Antonio Conte. Termina infatti oggi il periodo di quindici giorni dopo la positività di Daniele Rugani e la partita disputata contro la Juventus che ha costretto tutti i membri del club nerazzurro all'isolamento nelle rispettive case. Come riferito da 'Rai Sport', al momento nessun componente della squadra ha mostrato sintomi, quindi non sono stati necessari tamponi.

In ogni caso, i giocatori continueranno ad allenarsi nelle proprie abitazioni: la ripresa degli allenamenti era fissata per il 25 marzo ma l'Inter non prevede di riprendere le sedute nel breve periodo vista l'

