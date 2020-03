EMERGENZA CORONAVIRUS NAINGGOLAN / Radja Nainggolan con una storia su Instagram ha voluto dedicare un messaggio al momento che sta vivendo l'Italia alle prese con l'emergenza Coronavirus.

Il centrocampista del Caliari riconosce il periodo difficile ma non si tira indietro ed è pronto a scendere in campo: "Ci sono tante persone che pur in un momento di emergenza come questo non possono comunque smettere di lavorare, dovranno andare avanti... E' anche per loro, per la nostra gente che domani riprenderemo gli allenamenti per preparare le prossime partite".

