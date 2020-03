Calciomercato Inter, il Napoli ci riprova per Icardi | Il piano

CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI PSG JUVENTUS/ Mauro Icardi, centravanti di proprietà dell'Inter, potrebbe non restare al PSG nella prossima stagione. Il giocatore argentino, se dovesse accadere quest'evenienza, tornerebbe quindi nel mirino della Juventus di Fabio Paratici, ma non solo.

Stando infatti a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', Aurelio, presidente del Napoli, avrebbe riallacciato i contatti con Wanda, moglie e procuratrice di Maurito. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

In estate si prepara infatti la rivoluzione in casa azzurra con molti big, come Koulibaly ed Allan, che potrebbero lasciare la società azzurra. Il Napoli si ritroverebbe quindi un tesoretto importante da investire almeno su due top player. Uno di questi potrebbe proprio essere Mauro Icardi, vecchio pallino della dirigenza partenopea.